بفيديو كوميدي.. أكرم حسني يهنئ متابعيه بعيد الأضحى

هنأ الفنان أكرم حسني متابعيه بعيد الأضحى المبارك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وشارك الفنان أكرم حسني فيديو كوميديا له، وكتب: "إجازة وفتة ولحمة، كل سنة وإحنا طيبين".

من كواليس الفيلم الكوميدي العميل صفر، تم نشر صورة تجمع بين الممثلة السعودية فاطمة البنوي وبين بطل الفيلم ونجم الكوميديا المصري أكرم حسني، حيث يقف الاثنان على مدخل بوابة كبيرة، وتبدو “البنوي” في فستان أسود أنيق وهي تنظر إلى أكرم حسني فيما يبدو أنها تشرح له شيئاً ما، بينما يُصغي إليها أكرم وتبدو على وجهه علامات الاستهانة أو عدم الفهم لما تقول.

تدور أحداث فيلم “العميل صفر” في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

ويشارك فاطمة البنوي وأكرم حسني في بطولة الفيلم كل من بيومي فؤاد وأسماء أبو اليزيد ومنذر رياحنة وفيدرا وإسماعيل فرغلي وأيمن الشيوي وأيمن طعمة، فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، إخراج كريم العدل.

