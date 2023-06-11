مصطفى غريب أحدث المنضمين لفيلم العميل صفر

تعاقد الفنان الشاب مصطفى غريب على دورٍ مميزٍ في فيلم "العميل صفر" الذي يقوم ببطولته النجم المصري أكرم حسنى، وإخراج كريم العدل.

ويجسد "مصطفى غريب" داخل أحداث الفيلم أحد الأدوار الرئيسية في قصة العمل.

وفيلم "العميل صفر" بطولة أكرم حسنى، ويشارك فى البطولة كل من نيللى كريم، لبلبة، بيومى فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب ومصطفى غريب وأيمن الشيوى، والعمل فكرة أكرم حسنى، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، إخراج كريم العدل.

مصطفى غريب:



جدير بالذكر كانت آخر أعمال الفنان مصطفى غريب مسلسل الكبير أوي 7، حيث قدم دور العترة وهي بصمة مختلفة بشخصيته التي علقت في أذهان الجمهور.

حيث طل هذا العام بموسم رمضان 2023 بتجربتين مختلفين هما المسلسل الإذاعي صلاح التلميذ، والكبير أوي7، وبذل في كل منهما مجهودًا في خلق إيفهات مختلفة تجعله يخطف قلوب الجمهور.

وقد كشف تحضيرات الدور وكواليس التصوير المليئة بالمواقف الكوميدية وتدريبه على اللكنة الصعيدية، بالإضافة إلى مشاركته في المسلسل الإذاعي صلاح التلميذ.

وفي سياق متصل قال مصطفي غريب انه في البداية.. قال لم أتخوف إطلاقا، فأنا من جمهور مسلسل الكبير أوي من أول جزء قبل مشاركتي بالعمل، وإذا استمر مسلسل الكبير أوي حتى الجزء ال100 لن أتركه وأتمنى أن أشارك فيه دائما