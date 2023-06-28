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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يكشف عن مفاجأة بشأن ملف إيران النووي

صدى البلد

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم، إنه لا يوجد اتفاق نووي مطروح على الطاولة مع إيران.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إنه اتفق مع نظيره البريطاني على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

ووفقا للتقارير، تقول إسرائيل إنها ستفعل “كل ما يلزم” لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وتحذر من سباق تسلح في المنطقة إذا تمكنت طهران من تطوير قنبلة نووية. 

كما تتهم إسرائيل إيران بالوقوف وراء هجمات على ناقلات نفط تابعة لشركات إسرائيلية. وتعارض إسرائيل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018.

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