بعد ساعات عصيبة عاشها حجاج السياحة بمشعر منى .. تحقيق عاجل ومطالبة بتعويضات

مشهد مرتبك واجهته شركات السياحة المصرية وحجاج السياحة، وساعات عصيبة مرت عليهم بمشعر منى ومنها وجود 104 حجاج لم يجدوا أماكن لهم في التفويج "دون سكن" ، واقفين حاملين عناء ومشقة أخطاء سوء التنظيم التي تعاقدت على خدماتهم غرفة شركات السياحة مع أحد شركات الطوافة.



معاناة حجاج السياحة في مخيمات مشعر منى، مسلسل أوقع الشركة المتعاقد معها في مخالفة صريحة لعدم توافر أماكن لحجاج السياحة والتي على إثرها تصاعد الامر للسلطات السعودية لتفادى تلك السقطة التي ارهقت الحجاج .



تحقيق عاجل



وفى إطار ذلك وجه وزير السياحة والآثار أحمد عيسى بفتح تحقيق عاجل في وجود بعض المشاكل في مخيمات حجاج السياحة بـ مشعر منى منها عدم تواجد أماكن لهم في التفويج، والوقوف على أسباب حدوثها والتأكيد على تلافيها خلال تنظيم رحلات الحج بالمواسم القادمة.



وشدد الوزير على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه أي شركة سياحة يثبت تقصيرها في حقوق أي من الحجاج، كما سيتم مخاطبة وزارة الحج السعودية بمن يثبت تقصيره من مراكز خدمة الحجاج.



تعويضات

ويجري المطالبة بتعويضات من قبل الجانب المصري لتعويض الحجاج نظير عدم تقديم الخدمات المتفق عليها معهم ، وبسبب تقصير من المطوف في توفير أماكن لهم بالمخيمات المخصصة للشركات التابعين لها في مشعر مني.