أحمد حسن: 30 يونيو ثورة كل المصريين وكشفت كذب وتحايل الإخوان

قال أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك سابقا إنه سيظل الاحتفال بثورة 30 يونيو باقيا أبد الدهر فهذه الثورة تجسيد حقيقى لعظمة المصريين كما أنها من أكثر الثورات شعبية فى تاريخ مصر ويتجاوز عدد من شاركوا فيها الأعداد التى شاركت فى ثورة 1919.

وأضاف الصقر أنه فى ليلة 30 يونيو ومع ازدحام الميادين عن آخرها بالمصريين حرصت على التجول فى الشوارع والحارات القريبة من مصر الجديدة والنزهة وأزقة الحلمية والمطرية وحلمية الزيتون وفوجئت أن الأعداد التى شاركت فى الثورة لا تقل عن الأعداد التى ملأت الميادين والشوارع الرئيسية وأن الطائرات التى صورت الحشود التى نزلت الى الشوارع لم تتمكن سوى من رصد الشوارع الرئيسية والميادين الكبرى

وأشار أحمد حسن إلى أن اهم مايميز ثوة 30 يونيو انها ثورة كل المصريين ولم تكن مثل الثورات التقليدية التى يقودها فى الغالب النخبة بل شارك فيها جميع أفراد الشعب مثقفون وعمالا وفنانون وفلاحون الجميع تكاتفوا لانقاذ مصر من الجماعة الإرهابية، كما أن ثورة 30يونيو تعد الثورة الأولى ضد المتاجرين بالدين.

وتابع أن دور الأحزاب السياسية كان مهما للغاية فى 30 يونيو حيث انهاساهمت فى كشف كذب وتضليل جماعة الإخوان الإرهابية وفضحت نواياهم الخبيثة ضد المصريين وأن الأحزاب كانت رأس حربة الثورة فى حث المصريين على ضرورة المشاركة وأن جماعة الإخوان نكصت جميع عهودها مع المصريين فهى لا تعرف سوى مصالحها فقط وأنها كانت تخطط للحكم أبد الدهر ولكن الله أنقذ مصر.