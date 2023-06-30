عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: 30 يونيو ثورة كل المصريين وكشفت كذب وتحايل الإخوان

صدى البلد

قال أحمد حسن لاعب الأهلي والزمالك سابقا إنه سيظل الاحتفال بثورة 30 يونيو باقيا أبد الدهر فهذه الثورة تجسيد حقيقى لعظمة المصريين كما أنها من أكثر الثورات شعبية فى تاريخ مصر ويتجاوز عدد من شاركوا فيها الأعداد التى شاركت فى ثورة 1919.

وأضاف الصقر أنه فى ليلة 30 يونيو ومع ازدحام الميادين عن آخرها بالمصريين حرصت على التجول فى الشوارع والحارات القريبة من مصر الجديدة والنزهة وأزقة الحلمية والمطرية وحلمية الزيتون وفوجئت أن الأعداد التى شاركت فى الثورة لا تقل عن الأعداد التى ملأت الميادين والشوارع الرئيسية وأن الطائرات التى صورت الحشود التى نزلت الى الشوارع لم تتمكن سوى من رصد الشوارع الرئيسية والميادين الكبرى

وأشار أحمد حسن إلى أن اهم مايميز ثوة 30 يونيو انها ثورة كل المصريين ولم تكن مثل الثورات التقليدية التى يقودها فى الغالب النخبة بل شارك فيها جميع أفراد الشعب مثقفون وعمالا وفنانون وفلاحون الجميع تكاتفوا لانقاذ مصر من الجماعة الإرهابية، كما أن ثورة 30يونيو تعد الثورة الأولى ضد المتاجرين بالدين.

وتابع أن دور الأحزاب السياسية كان مهما للغاية فى 30 يونيو حيث انهاساهمت فى كشف كذب وتضليل جماعة الإخوان الإرهابية وفضحت نواياهم الخبيثة ضد المصريين وأن الأحزاب كانت رأس حربة الثورة فى حث المصريين على ضرورة المشاركة وأن جماعة الإخوان نكصت جميع عهودها مع المصريين فهى لا تعرف سوى مصالحها فقط وأنها كانت تخطط للحكم أبد الدهر ولكن الله أنقذ مصر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسرة عليك|تعليق ساخر من خالد الغندور عقب فوز الأهلي بثلاثية أمام البنك

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

بعد زيادة الدعم أول يوليو.. أسعار السلع التموينية المقررة السبت المقبل

خالف القوانين.. خبير لوائح يصدم جمهور الأهلي بسبب كهربا

حالة واحدة تمنعك من استرداد أموال شهادة الادخار.. ما هي؟

بعد ساعات عصيبة عاشها حجاج السياحة بمشعر منى .. تحقيق عاجل ومطالبة بتعويضات

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

هل يُحقِق حلم مونديال الأندية؟| هذه قصة مفاوضات إمام عاشور.. وأول تعليق من الأهلي

ترشيحاتنا

السيسي: القوات المسلحة والشرطة تصدوا بصدورهم لمواجهة الإرهاب الأعتى والأشرس

الأهلي يستعيد الصدارة.. ترتيب الدوري المصري الممتاز

أحمد حسن: 30 يونيو ثورة كل المصريين وكشفت كذب وتحايل الإخوان

متى ينتهي وقت نحر الأضحية في العيد ؟ آراء الفقهاء

المالية :3 أيام متوسط زمن الإفراج الجمركي..ونستهدف تقليله ليوم واحدا

السيسي : شعب مصر انتفض في 30 يونيو ضد الظلم والطائفية والاستبداد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة واحدة تفسر لغز أسرار الكون.. ماذا اكتشف العلماء ؟

هذه التغييرات في نمط المشي تشير إلي الإصابة بمرض خطير.. انتبه

طريقة عمل حواوشي لحمة أحلى من المحلات

بعباءة جديدة.. نسناس شهير عبر تيك توك يحصل على عيدية عيد الأضحى|صور

فيديو

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ