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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أخبار صدى البلد| الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا.. خطوات استخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي :

 

اكتشاف أسرار لا تصدق عن مياه زمزم.. تفاصيل

 

تعتبر ماء زمام هدية ثمينة يأتي بها الحجاج والمعتمرين إلى أحبائهم من الآراضي المقدسة، فمن المعروف أن شرب مياه زمزم والدعاء  تجلب الاستجابة، ولكن مياه زمزم ليست للدعاء فقط ولكن اكتشف أن لها فوائد سحرية لا تصدق.

 

 

كريم عبد العزيز: الأسرة في فيلم بيت الروبي تتورط في أحداث كثيرة

 

هنأ الفنان كريم عبد العزيز المواطنين؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والعرض الخاص بفيلم "بيت الروبي" والذي يشارك في بطولته.

 

 

هل تنازلت هيفاء وهبي عن رؤية ابنتها مقابل الطلاق؟.. محامية تكشف الحقيقة

 

كشفت المحامية اللبنانية بشري خليل عن تفاصيل لأول مرة عن طلاق الفنانة هيفاء وهبي من والد ابنتها زينب .

 

 

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

 

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 1-7-2023 رابع أيام عيد الأضحى المبارك، تراجعا قويا عالميا كما هبط على المستوى المحلي في محلات الصاغة، خاصة عيار 21 .

 

 

حتى في إجازة العيد.. خطوات وتكاليف استخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال المدنية

 

يقدم قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخليه، العديد من الخدمات المميكنة للحصول على الاوراق الثبوتيه فى سهوله دون تحمل مشقه التوجه لمكاتب الاحوال المدنية.

 

 

رئيس الوزراء يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة.. صور

 

زار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يوم الجمعة 30 يونيو، المسجد النبوي، حيث أدى الصلاة في الروضة الشريفة، وشرف بالسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه (سيدنا أبو بكر الصديق، وسينا عمر بن الخطاب) رضوان الله عنهما.

 

 

لتأمين المواطنين فى رابع أيام العيد.. خدمات مرورية وأمنية مكبرة

 

تشهد محافظات الجمهورية حالة من الاستنفار الأمنى فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك وسط تشديدات أمنية مكبرة على كافة الطرق والمحاور لتأمين احتفالات المواطنين.

 

 

رسالة غامضة من كهربا تثير التكهنات

 

نشر محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منشورا جديدة عبر حسابه بموقع انستجرام.

 

 

محمود سعد يثير الجدل: قعدت 20 سنة آكل لحم حمير.. فيديو

 

كشف الإعلامي محمود سعد عن تناوله هو وأسرته لحم حمير لـ 20 عاما عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمود سعد في فيديو له :  20 سنة آكل لحم حمير، أمي كانت بتجيب لنا كفتة من جزار قدام بيتنا، وفي مرة أمي نزلت لقت المحل مقفول ومتشمع بالشمع الأحمر، ولما سألت قالولها كان بيدبح حمير، وطبعا الكفتة كانت من لحمة الحمير.

 

 

دعاء قبل النوم في آخر أيام العيد.. 17 كلمة تسخر لك الأرزاق بكل ساعة

 

 يعد دعاء قبل النوم في آخر أيام العيد  من أفضل وأهم  الأدعية المستجابة حيث إنها في آخر أيام التشريق ، والتي لا يرد الله تعالى فيها الدعاء ، والتي بدأت من اليوم الثاني لعيد الأضحى وامتدت لثلاثة أيام نشهد آخرها اليوم السبت الموافق الثالث عشر من ذي الحجة 1444هـ، لذا فإن دعاء قبل النوم في آخر أيام العيد هو آخر فرصة ولا يمكن لعاقل التهاون فيه أو إهماله ، لأنه به قد تحوز خيري الدنيا والآخرة، حيث إن الحرص على دعاء قبل النوم في آخر أيام العيد يعد خير اتباع لسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في أفضل الأيام عند الله تعالى ،ولعل في السُنة النبوية الكثير من الأمثلة الدالة إلى  دعاء قبل النوم في آخر أيام العيد يجلب الرزق سريعًا.

 

 

شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج

 

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا؛ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، وتيسير أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحج في سهولة ويسر.

 

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