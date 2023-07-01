محمود سعد يثير الجدل: قعدت 20 سنة آكل لحم حمير.. فيديو

كشف الإعلامي محمود سعد عن تناولة هو وأسرتة لحم حمير لـ 20 عاما عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمود سعد في فيديو له : 20 سنة آكل لحم حمير، أمي كانت بتجيب لنا كفتة من جزار قدام بيتنا، وفي مرة أمي نزلت لقت المحل مقفول ومتشمع بالشمع الأحمر، ولما سألت قالولها كان بيدبح حمير، وطبعا الكفتة كانت من لحمة الحمير.

يقدم الإعلامي محمود سعد برنامج sold out وقد استضاف من خلاله عدد من الفنانين أبرزهم منى زكي وأكرم حسني ويتم تصويره قبل إذاعته بأسابيع على مسرح الفلكي .

وكانت تمكنت حلقة الفنانة مني زكي ضمن مجموعة حلقات sold out ، والذي يقوم بتقديمها الإعلامي محمود سعد من الدخول الي قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة watch it.

وحلت الفنانة منى زكي ضيفة على ثاني حلقات برنامج sold out ، وشهدت الحلقة ظهور نادر لوالدة منى زكي، والتي حرصت على أن تكون ضمن حضور اللقاء الذي يتم تصويره على أحد المسارح بحضور عدد كبير من الجمهور .

https://fb.watch/lv5zB9VKEn/?mibextid=qC1gEa