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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم عبد العزيز: الأسرة في فيلم بيت الروبي تتورط في أحداث كثيرة

فيلم بيت الروبي
فيلم بيت الروبي

هنأ الفنان كريم عبد العزيز المواطنين؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والعرض الخاص بفيلم "بيت الروبي" والذي يشارك في بطولته.

وأوضح كريم عبد العزيز، خلال تصريحات لبرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن فيلم بيت الروبي تدور أحداثه نحو الكوميديا الاجتماعية الخفيفة، لافتا إلى أنه يناقش قضايا السوشيال ميديا بالإيجاب والسلب.

وتابع: الأسرة في فيلم بيت الروبي تتورط في أحداث كثيرة في الفيلم، معربا عن أمنياته بنجاح الفيلم، خاصة وأنه يعد من أضخم الأعمال الإنتاجية في تاريخ الدراما العربية عبر المنتج تامر مرسي.

 

يضم فيلم بيت الروبي في بطولته كلًا من كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، وتارا عماد، وكريم عبد العزيز وآخرين بجانب عدد من ضيوف الشرف.
 

كريم عبد العزيز بيت الروبي تاريخ الدراما الدراما العربية

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