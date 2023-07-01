حسبي الله ونعم الوكيل | لطيفة : اتنصب عليا كتير

قالت الفنانة لطيفة، إنها تعرضت لعمليات نصب واحتيال كثيرة على مدار مسيرتها الفنية.

لافتة أن الأمر حدث معها أكثر من مرة، إلا أن لم تجد أي شيء طريف في الأمر، "بقيت أسلم أمري لله، وأقول حسبي الله ونعم الوكيل".

واستطردت لطيفة، خلال لقاء خاص مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، للحديث عن فترة أزمة كورونا، قائلة إن أزمة كورونا أجبرت الجميع على الجلوس في المنزل، لافتة إلى أنها تعرضت لموقف صعب إذ أن شقيقتها كانت مسافرة لإجراء عملية جراحية، واضطرت أن تكون هي المسؤولة عن الطعام في المنزل، "أنا عمري ما دخلت مطبخ قبل أزمة كورونا، وعمري ما كنت بطبخ".

واستكمل لطيفة ، أنها كانت رافضة بشكل قوي أن تجلب أي أطعمة من الخارج خوفا على والدتها من نقل العدوى، "لما دخلت المطبخ وطبخت عملت حاجات حلوة أوي، واكتشفت وقتها أني بعرف أطبخ، وعملت أكلات كتير من غير ما أدخل على اليوتيوب ولا أي حاجة".