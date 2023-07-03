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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع إيرادات صناعة السيارات في الصين خلال 5 أشهر

تصنيع السيارات في
تصنيع السيارات في الصين

أظهرت بيانات صناعية أن قطاع تصنيع السيارات في الصين سجل توسعا قويا من حيث الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.

وتجاوزت الإيرادات التشغيلية المجمعة للشركات في هذا القطاع 3.63 تريليون يوان (حوالي 502.5 مليار دولار أمريكي)، حيث قفزت بنسبة 14.3 في المائة على أساس سنوي، وفقا للجمعية الصينية لمصنعي السيارات.

ويمثل هذا الرقم 7.1 في المائة من إجمالي الإيرادات التشغيلية للمؤسسات الصناعية الكبرى خلال هذه الفترة.

ارتفاع ارباح شركات صناعة السيارات

وفي الأشهر الخمسة الأولى، حققت شركات صناعة السيارات في البلاد أرباحا إجمالية بلغت 174.62 مليار يوان، بزيادة 24.3 في المائة عن العام السابق، وفقا للبيانات.

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