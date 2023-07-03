ميار شريف تبدأ مشوارها ببطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس.. اليوم

تنطلق منافسات الدور الرئيسي لبطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس، اليوم في تمام الواحدة ظهرًا، والتي تعد ضمن بطولات الجراند سلام الكبرى فئة 2000 نقطة.

وتشهد بطولة ويمبلدون، مشاركة ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني والمصنفة رقم 31 عالميًا لأول مرة في تاريخها، حيث تواجه اليوم الإسبانية ريبيكا ماساروفا في الدور الأول في تمام الرابعة والنصف مساءً تقريبًا.

وتسعى ميار لتحقيق أول انتصار لها في تاريخ مشاركاتها بالدور الرئيسي، لتستعيد أمجاد المصريين في بطولة ويمبلدون، حيث يعود آخر انتصار للفراعنة بالبطولة في سبعينيات القرن الماضي عن طريق إسماعيل الشافعي الرئيس الحالي للاتحاد المصري.

وتشارك البطلة المصرية في الدور الرئيسي مباشرةً، عقب القفزة التاريخية التي حققتها مؤخرًا في التصنيف العالمي ووصولها إلى المركز الـ 31 كأفضل تصنيف وصل إليه لاعب/ لاعبة مصرية في تاريخ بطولات الفردي باللعبة؛ لتتفوق على إسماعيل الشافعي الذي وصل إلى المركز الـ 34 عالميًا عام 1975.

كما تشهد البطولة، مشاركة التونسية أنس جابر المصنفة السادسة عالميًا، والتي ستواجه غدًا البولندية ماجدلينا فريش المصنفة رقم 70 عالميًا.

ومن المقرر أن تدافع البطلة التونسية عن 1300 نقطة في بطولة ويمبلدون، كونها وصيفة نسخة العام الماضي، بعد خسارتها أمام الكزاخية إلينا ريباكينا بنتيجة مجموعتين مقابل واحدة.