مران خفيف للاعبي الأهلي بفندق الإقامة في ميامي

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا خفيفًا في فندق إقامة بعثة الأهلي في مدينة ميامي، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت أمريكا - الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو على إقامة مران خفيف للاعبين، من أجل تجهيزهم لمواجهة باتشوكا المكسيكي الودية التي تقام مساء اليوم.

ويواصل الأهلي معسكره في مدينة ميامي الأمريكية، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مونديال الأندية يوم 14 يونيو الجاري.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية، رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.