مانشستر سيتي يجهز عرضا ضخما لضم جفارديول.. ولايبزيج يصدمه

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، أن نادي مانشستر سيتي يستعد لتقديم عرضا إلى نادي لايبزيج الألماني لضم مدافعه جوسكو جفارديول، خلال الصيف الحالي.



وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"يستعد مانشستر سيتي لتقديم عرضا رسميا لضم جفارديول من لايبزيج".



وأضاف:" لايبزيج يرفض رحيل جفارديول إلى مانشنر سيتي مقابل 75 مليون يورو، مع استمرار المحادثات بين الطرفين".

واصل:" لطالما أراد لايبزيج الحصول على 100 مليون يورو على الأقل للموافقة على رحيل جفارديول".

واختتم:" تمت الموافقة على الشروط الشخصية للمدافع الكرواتي بنسبة 100٪ كما تم الكشف عنها قبل 10 أيام"

وتبلغ القيمة التسويقية للمدافع الكرواتي جفارديول 75 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.