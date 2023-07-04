بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع إمام عاشور

قال هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز أن النادي لم يدخل فى مفاوضات حتي الآن للتعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال هاني سعيد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لم نعقد جلسات مع إمام عاشور حتي الآن للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ولكن إمام لاعب مميز .

وأضاف:" نحتاج لاعب وسط ملعب خلال الفترة المقبلة بسبب عدد البطولات الذي يشارك بها بيراميدز الموسم المقبل مثل دوري أبطال أفريقيا ، ولدينا رغبة قوية فى أن يكون هناك مستوي قوي للفريق

ويذكر أن بيراميدز تأهل أمس لنصف نهائي كأس مصر بالفوز على البنك الاهلي بثلاثية دون رد.