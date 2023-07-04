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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انتهاك للدستور.. المصريين الأحرار يدين تصريحات الحركة المدنية بشأن الانتخابات الرئاسية

حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار

أعلن حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، متابعته عن كثب مجريات الساحة السياسية والإعلامية والمواقف التي تمس الوطن والمواطنين، وخاصة ما يتعلق باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشح الحزب الرئاسي بعد إجماع الحزب دعمه وتأييده في فترة انتخابية جديدة.

 

وأعرب الحزب عن بالغ تعجبه واستياءه من التصريحات الصادرة عن أحد رؤساء الأحزاب وعضو الحركة المدنية الذين يتشدقون في حديثهم عن الحريات والحقوق الدستورية والقانونية بينما يشترط هؤلاء عدم خوض الرئيس لجولة انتخابية جديدة.

انتهاك صارخ للدستور والقانون


وقال الحزب في بيان صحفي، إن ما سبق يمثل فصام وانتهاك صارخ للدستور والقانون، ولعل هدف صاحب التصريحات تفريغ الساحة لخدمة أجندة ممنهجة، أو محاولة واهية لكسب رصيد زائف لمرشح هؤلاء.

وأدان حزب «المصريين الأحرار» تصريحات هؤلاء بشأن شيطنة الساحة وتشويه المشهد لأهداف أو أغراض شخصية ؛ وحول حديث هؤلاء عن الإعلام فأن كافة البرامج لا تخلو من ضيوف المعارضة بينما يجورا دوما أثناء اللقاءات بمبدأ الصوت العالي علي حقوق الآخرين.

وأضاف، أن التصريحات غير المسؤولة لا تخلو من التخوين والتشكيك في الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس السيسي ليكون أول وأفضل ساحة للتعبير عن الآراء وتسع كل الأصوات دون تمييز؛ ويحاول بعض الأبواق اختزال الحوار في ملف الإفراج عن المسجونين بأحكام قضائية دون الاهتمام بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها والتي أولي أولويات المواطن المصري.


ويرى الحزب أن دعوة هؤلاء أن يقتصر الحوار بين المعارضة والسلطة  بحسب قوله هو قمة الإقصاء والتغول علي حقوق الآخرين، ومن العجب أن تخرج تلك التصريحات تزامنا مع احتفالات مصر بالذكري العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة التي خرج فيها الشعب ضد جماعة استغلت الدين لإقصاء الجميع؛ وهؤلاء يتشدقون بالحريات والديمقراطية ويقاتلون لإقصاء الآخرين.


وحذر حزب "المصريين الأحرار" من أبواق التخوين والهدم من الداخل والرهان علي وعي الشعب المصري الذي لن يسمح بالانزلاق في هوة الفوضي والانفلات.

 

طالب حزب المصريين الأحرار الحركة المدنية إعلان موقف واضح لا يقبل التأويل تجاه التصريحات الصادرة عن أحد أعضاءها.

احتفالات مصر الاجتماعية الأقتصادية الاقتصادي الحركة المدنية الرئيس السيسي

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