عقب مشاجرة .. مصرع شاب أمام قاعة أفراح بالدفهلية

لقى شاب مصرعه إثر نشوب مشاجرة فى حفل زفاف بإحدى مراكز الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز الكردى ـ يفيد بوقوع مشاجرة أثناء حفل زفاف أمام إحدى قاعات الزفاف بمدينة الكردي، مما أدى إلى مصرع عبد الرحمن أيمن نصر الدين ١٦عاما والمقيم بعزبة الكرداني التابعة لقرية برمبال القديمة بطعنة نافذة بالصدر ، وتم نقله إلى مستشفى ميت سلسيل فى محاولة لاسعافه دون جدوى.

وتم عمل المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لاستصدار قرار تصريح الدفن أو انتداب الطبي الشرعي للتشريح لمعرفة سبب الوفاة.

فيما كثف المباحث من جهودها لضبط المتهم.

