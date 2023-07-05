السفير التركي بالقاهرة: علاقات الصداقة مع مصر تسهم في ضمان استقرار المنطقة

صرح السفير التركي لدى القاهرة صالح موتلو شين لشبكة العربية، اليوم الأربعاء، بأن مصر وتركيا أنجزتا تقدمًا في بناء الثقة وتتفهمان بعضهما.

كما قال موتلو شين إن مصر وتركيا مصممتان على بناء مزيد من الروابط لصالح شعبيهما.

وأضاف موتلو شين أن علاقات الصداقة مع مصر تسهم في ضمان أمن واستقرار المنطقة.

وأوضح موتلو شين أن هناك تفاهمات سياسية واتفاقيات لتعزيز التعاون مع مصر.

وأكد السفير التركي للعربية أن مصر وتركيا متفقتان على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا.

كما أكد على أن كل من مصر وتركيا متفقتان على ضرورة أن تكون ليبيا موحدة ومستقرة.

