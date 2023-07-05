كلمة قالهالي والدي | الأولى مكرر بالدبلومات الفنية بالبحيرة تكشف سر تفوقها

وسط فرحة عارمة أعربت الطالبة بسمة محمود محمد يونس عبد العزيز، بمدرسة الشهيد هيثم سامي حمد الثانوية الصناعية بنات بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، عن سعادتها الشديدة بحصولها على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية 2023 للمدارس الصناعية، بمجموع 693 درجة من 700 بنسبة 99%.

وأشارت، الأول مكرر على الجمهورية، أنها في قمة السعادة لحصولها على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية، مؤكدة بأنها لم تتوقع حصولها على هذا المركز، قائلة: ربنا أكرمني آخر كرم وعوضني عن مجهودي وتعب أسرتي معايا طول السنة.

وأردفت قائلة: ذاكرت وتعبت طول السنة، وكنت بروح المدرسة كل يوم علشان أحضر المواد العملية، وبعد ما أرجع البيت أبدا في المذاكرة حتى الساعة الثانية صباحا، ووالدي دايما كان بيقوللي ذاكري عشان تدخلي الكلية اللي نفسك فيها، لافتة إلى أنها كانت تحصل على الدروس الخصوصية بشكل أساسي.



وأوضحت أنها ستلتحق بالمعهد الفني الصحي لتحصل على وظيفة عقب انتهاء دراستها منه، ثم تستكمل دراستها في كلية الهندسة، ووجهت الشكر والتقدير لأفراد أسرتها، والمدرسين، وكل ما دعمها وساندها وشجعها على النجاح والتفوق.