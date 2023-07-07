عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيه صلاح الحلو دا.. أحمد سعد يشعل أجواء اليونان برفقه فخر العرب

صلاح وأحمد سعد
صلاح وأحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد، فيديو من خلال إجازته في اليونان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر أحمد سعد برفقه فخر العرب محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، وهما يرقصان ويغنيان علي أغنية “إيه اليوم الحلو دا”.

وعلق أحمد سعد علي الفيديو، كاتبًا: “إيه صلاح الحلو دا”.

وكان أحمد سعد قد علق على أزمته مؤخراً مع منظمة حفله الأخير فى دولة تونس.

وكتب أحمد سعد عبر انستجرام، توضيح ما جري من أحداث في تونس قائلا:" كل الحب والاحترام لشعب تونس وجمهورها الكريم المضياف والذي علي ارضة نال عظماء وعمالقة الفن المصري كل الحب الترحاب.. لبينا دعوتنا الاولي لاقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد فضلنا نطير الي تونس متشوقين لشعبها الراقي وبعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون واطاحت ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا امام الاعلام التونسي الحبيب". 

واستطرد أحمد سعد قائلا:" محاولة إجبارنا رغم ضيق الوقت وبالمخالفة لبند صريح في التعاقد علي التعامل مع الاعلام ورغم ذلك خرجت للاعلاميين لتوضيح الموقف احتراما الاعلام والجمهور التونسي وما كان منها الا مقاطعتنا بشكل غير لائق محاولة تشويه صورة الفنان المصري امام الاعلام التونسي.. لذلك اتخذنا كل الاجراءات القانونية اللازمة واثق في النيابه والقضاء التونسي.. ونعتذر لجمهورنا الغالي واقول للجمهور المصري الكبير انها حالة فردية لشخصيات غير مهنية لا تمثل شعب تونس واعلامها المحترم".

الفنان أحمد سعد اليونان فخر العرب محمد صلاح محمد صلاح ليفربول صلاح أحمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

طلبك مرفوض.. ميتلاند يصدم الأهلي في ضم إمام عاشور.. تفاصيل

المصري مدنس القرآن في روسيا يعترف بجريمته ويكشف دوافعه | فيديو

بعد رحيل سافيو | ميكيسوني يهدد بالتصعيد للفيفا.. والنادي الأهلي في ورطة

تطورات جديدة.. لوائح فيفا تمنح كهربا حق الاستئناف على غرامة الزمالك

توك توك وحشيش وهيطلق مراته.. أزمات مرتضى منصور ونجوم الزمالك في 2023

وفاة فنانة عراقية شهيرة بعد صراع مع المرض

سد النهضة.. خبراء يفندون أكذوبة رئيس الوزراء الإثيوبي عن الملء الرابع

موضوعات متعلقة

حساب الرئيس السيسي على ثريدز يتخطى عشرات الآلاف خلال ساعات

نجيب ساويرس يمتنع عن دخول Threads.. ويوجه رسالة خاصة إلي إيلون ماسك

بالأخضر.. محمد رمضان يستمتع بالإجازة الصيفية

كهربا يوجه رسالة خاصة إلى متابعيه عبر السوشيال ميديا

ميسي يستمتع بإجازته الصيفية برفقه زوجته.. شاهد

إلى بيروت.. تامر حسني في ظهور جديد عبر إنستجرام

نجم الأهلي يوجه رسالة خاصة إلى حمدي فتحي عقب رحيله

حاجة غريبة.. تعليق مثير من محمد هنيدي علي تطبيق Threads

ترشيحاتنا

ضربة موجعة لتجار السموم.. إحباط محاولة ترويج مليون قرص كبتاجون مخدر بالدقهلية

الأنبوبة انفجرت فيهم .. صور ضحايا حريق مطعم بالقليوبية

عملت حادثة قبل كدة.. حل لغز انفجار الغواصة تيتان

بالفيديو .. آخر ظهور لـ باحثة إسرائيلية روسية قبل اختفائها ببغداد

رجّعولي فلوس العملية | سيدة تفتعل أزمة بمستشفى في أكتوبر.. والشرطة تتدخل

رمال وأتربة.. الأرصاد تعلن عن حالة الجو خلال الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. بلوجر تثير الجدل بسبب كتب تباع في المكتبات ومعلومات عن عملية حورية فرغلي

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد.. احترس

بملابس جريئة.. مي عمر تستعرض أناقتها على البحر

بعد خضوع حورية فرغلي لها.. مضاعفات خطيرة لعملية استئصال الرحم

فيديو

رقم خرافي.. كم كلف سافيو خزينة الأهلي| فيديو جراف

متقولش لزملائك احرقوا أفلامكم.. مجدي إمام يكشف أسرار اعتزال الفن

تفريغ غير مسبوق.. فشل في إدارة السد وخداع آبي أحمد يكشفه الخبراء»| فيديو جراف

عند سماع الأذان لأول مرة .. رد فعل غير متوقع لطفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ