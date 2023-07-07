إيه صلاح الحلو دا.. أحمد سعد يشعل أجواء اليونان برفقه فخر العرب

نشر الفنان أحمد سعد، فيديو من خلال إجازته في اليونان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر أحمد سعد برفقه فخر العرب محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، وهما يرقصان ويغنيان علي أغنية “إيه اليوم الحلو دا”.

وعلق أحمد سعد علي الفيديو، كاتبًا: “إيه صلاح الحلو دا”.

وكان أحمد سعد قد علق على أزمته مؤخراً مع منظمة حفله الأخير فى دولة تونس.

وكتب أحمد سعد عبر انستجرام، توضيح ما جري من أحداث في تونس قائلا:" كل الحب والاحترام لشعب تونس وجمهورها الكريم المضياف والذي علي ارضة نال عظماء وعمالقة الفن المصري كل الحب الترحاب.. لبينا دعوتنا الاولي لاقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد فضلنا نطير الي تونس متشوقين لشعبها الراقي وبعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون واطاحت ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا امام الاعلام التونسي الحبيب".

واستطرد أحمد سعد قائلا:" محاولة إجبارنا رغم ضيق الوقت وبالمخالفة لبند صريح في التعاقد علي التعامل مع الاعلام ورغم ذلك خرجت للاعلاميين لتوضيح الموقف احتراما الاعلام والجمهور التونسي وما كان منها الا مقاطعتنا بشكل غير لائق محاولة تشويه صورة الفنان المصري امام الاعلام التونسي.. لذلك اتخذنا كل الاجراءات القانونية اللازمة واثق في النيابه والقضاء التونسي.. ونعتذر لجمهورنا الغالي واقول للجمهور المصري الكبير انها حالة فردية لشخصيات غير مهنية لا تمثل شعب تونس واعلامها المحترم".