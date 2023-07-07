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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

الامارات
الامارات

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من مليار درهم.

 

وشهدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسجيل 328 مبايعة بقيمة 810.12 مليون درهم منها 50 مبايعة للأراضي بقيمة 161.62 مليون درهم و278 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 648.5 مليون درهم.

 

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول، تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة القوز الثانية، ثم مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة.

 

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.

 

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 46 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيرا مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

 

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم، تلتها منطقة المركاض بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.

 

وسجلت الرهون قيمة قدرها 195.24 مليون درهم منها 15 رهنا للأراضي بقيمة 48.37 مليون درهم و59 رهنا للفلل والشقق بقيمة 146.87 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 44 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 31 مليون درهم.

 

منطقة نخلة جميرا

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 60.59 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 29 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الخامسة بقيمة 17 مليون درهم.

دبي مليون درهم دائرة الأراضي التصرفات العقارية الفلل

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