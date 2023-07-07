أمن الدقهلية يضبط المتهم بإنهاء حياة شاب أمام قاعة أفراح

تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط المتهم بقتل شاب أمام قاعة أفراح بالكردى بسبب الخلاف على "ركنة موتوسيكل".

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مركز الكردى يفيد بوقوع مشاجرة أثناء حفل زفاف أمام قاعة الملكة بمدينة الكردي، ما أدى إلى مصرع عبد الرحمن أيمن نصر الدين 16 عاما والذى كان فى حفل زفاف إحدى قريباته والمقيم بعزبة الكرداني التابعة لقرية برمبال القديمة بطعنة نافذه بالصدر.

تم نقله إلى مستشفى ميت سلسيل فى محاولة لأسعافه دون جدوى، وتبين أن المتهم يدعى محمد ابو الفتوح ٢٢ عاما ومقيم ميت سلسيل وكان الخلاف بسبب ركنة موتوسيكل.

تم عمل المحضر اللازم للعرض علي النيابه العام.

