80 سوقا جديدا.. صادرات الموالح المصرية تجتاح الأسواق العالمية |تفاصيل

تحدث الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة عن جهود الدولة لزيادة صادرات الموالح المصرية التي وصلت لـ مليون و900 ألف طن للمرة الأولى، قائلاً إن الدولة بذلت جهود كبيرة من أجل تحقيق هذا الرقم من خلال مشروعات لزيادة القدرة الإنتاجية ومشروعات لزيادة الكفاءة الإنتاجية ومشروعات لخدمة المزارع المصري وتعظيم الإنتاجية.

80 سوق جديد

وأضاف “القرش” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخيريا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن كل هذه الجهود أدت إلى وجود منتج عالي الجودة يتم تقديمه للمواطن المصري محليًا وتصديره للخارج، خصوصا أنه مع وجود المنتجات عالية الجودة تحظى الدولة بثقة دولية كبيرة تقع على المنتج الزراعي المصري؛ مما يعمل على فتح أسواق جديدة، وبالفعل تم فتح أكثر من 80 سوق جديد في الفترة الأخيرة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة إلى أن معظم دول العالم ومنها دول الاتحاد الأوروبي واليابان ونيوزلندا أصبحت تتعامل مع المنتج المصري، موضحًا أن السوق الياباني والنيوزلندي من الأسواق التي لها اشتراطات صارمة في التصدير، وكونها فتحت الباب للمنتج المصري فهذا دليل على جودته.