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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين عام حماة الوطن: مصر والصين شراكة نحو التنمية المستدامة

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج التدريبي

وجه النائب اللواء طارق نصير أمين  عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الشكر للسفير الصيني بالقاهرة لياوليتشيانج والحزب الشيوعي علي دعوتهم لعدد من شباب حزب حماة الوطن للمشاركة في البرنامج التدريبي الخاص بمكافحة الفقر والتنمية الحضارية والتي اختتمت أنشطتها في جامعة "شيشيانج" للاستفادة من هذه التجربة حيث تعد الصين إحدى الدول الرائدة في هذا المجال وذلك في إطار التعاون بين حماة الوطن والحزب الشيوعي الصيني.


وأكد اللواء طارق نصير، على أن حزب حماة الوطن يسعى إلى فتح آفاق تعاون مع كافة الأحزاب السياسية المماثلة في دول العالم والاستفادة من تجاربها في مكافحة الفقر والمشاركة المجتمعية والتغير المناخي في ظل اهتمام القيادة السياسية في تفعيل دور الأحزاب في حل المشكلات الاجتماعية جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية.


فيما أوضح الدكتور عمرو سليمان أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة ورئيس وفد الحزب المشارك في البرنامج التدريبي الخاص بمكافحة الفقر والتنمية الحضرية، أن شباب الحزب تلقي تدريبا في جامعة "شيشيانج  وهي من أهم الجامعات في العالم حيث استمر التدريب 10 ايام في القضاء علي العشوائيات ومكافحة الفقر والتنمية.

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وأشار الدكتور عمرو سليمان، إلى أن شباب الحزب قدم في نهاية البرنامج مشروع بحثي عن جهود الدولة المصرية في انشاء المدن الذكية وكيفية إدارتها بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده العالم ووضع مبادرة حياة كريمة كإحدى المبادرات التنموية الهامة علي مستوي القارة الأفريقية مع التركيز على الحلول الذكية فيها  ولاقي المشروع البحثي اشادة من الحضور والمشاركين في هذا البرنامج من الدول الأفريقية.


وثمن سليمان مشاركة الأخوة الأفارقة في هذه الدورة و تأثيرها على الشعوب الإفريقية.


وأشاد بدولة الصين في الحد من الانبعاثات الكربونية و خطواتها السريعة في تطوير العديد من القطاعات و الاعتماد على الطاقة النظيفة في كل المجالات.

ووجه المشاركون في البرنامج التدريبي الشكر لقيادات الحزب برئاسة الفريق جلال الهريدي علي ترشيحهم للمشاركة في هذا البرنامج والذي سوف يستفيد منة في أنشطته المجتمعية خلال المرحلة القادمة.

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