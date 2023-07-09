دعاء مؤثر للزوج المسافر لينعم بالرزق الوفير.. أقوى الكلمات

دعاء للزوج المسافر بالرزق، ورد في أدعية الرزق الكثير ولكن في دعاء الزوجة لزوجها لها أن تدعوا بما يخرج من قلبها من دعوات الرزق والتوفيق في دعاء للزوج المسافر بالرزق، خاصة وأن أغلب الرجال يحبون دعوات الرزق من أفواه زوجاتهم وفي السطور التالية دعاء للزوج المسافر بالرزق.

ونقول في دعاء للزوج المسافر بالرزق اللهم ارزق زوجي وافتح عليه كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه.

- اللهم أرزق زوجي مع كل خفقة قلب وطرفة عين فرجًا ومخرجًا وعفوًا وأمنًا، وإيمانًا ، اللهم أقسم لزوجي من خشيتك ما تحول بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغه به جنتك.

- اللهم أرزق زوجي فوق عمره عمرًا، وفوق صحته عافيه، ولا تحرمني من وجوده ورضاه، واجعل سعادته كظل ترافقه.

- ويستحب في دعاء للزوج المسافر بالرزق قول أسألك اللهمّ باسمك الأعظم ووجهك الأكرم، أن ترزق زوجي وحبيبي من حيثُ لا يحتسب وتصب عليه الرزق صبًا.

- اللهمّ ارزقهُ حُسناً في التوكّل عليك، وتوفيقاً من عندك، وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته ، اللهم إني اسألك باسم الأعظم ووجهك الأكرم وعطيتك الكبرى أن ترزق زوجي من حيث لايحتسب وتصب عليه الرزق صبًا ولاتجعل عيشه كدًا وتغدق عليه من كل خير، وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته.

- اللهُمَّ وسع في رزق زوجي، وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كل مرض وضيق، أسألك اللهم الفلاح والنجاح في الدنيا، كما أسألك الفوز بالجنة في الآخرة.

- اللهم فك الكرب، ويسر الرزق، وأذهب اللهم عنا الحزن والبلاء، ربنا لك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد ربنا على رزقتنا وأوليت، استودعتك يا الله قلب زوجي وراحته وعافيته.

- اللهم اني أعيذه من الم يخفي إبتسامته اللهم ارزقني فيضا من السعادة.

- اللهم أدم على زوجي ابتسامته وصحته وعافية وارزقه العمر المديد وارونا بوفرة غيثك وعظيم رحمتك.

-اللهُمَّ وسع في رزق زوجي، وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كل مرض وضيق.

- اللهم أقسم لزوجي من خشيتك ما تحول بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغه به جنتك.

- اللهم أرزق زوجي فوق عمره عمرًا، وفوق صحته عافيه، ولا تحرمني من وجوده ورضاه، واجعل سعادته كظل ترافقه.

- اللهُمَّ إني أسالك باسمك الأحد، أن ترزق زوجي برّ والديه، وتعينه على طاعتهما، يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، أسألك بلطفك الخفيّ وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تُسخّر لي من هو أقوى منّي، وأن تجعلني سكناً لزوجي، وتجعله سكناً لي.

-اللهُمَّ بارك لنا في ذريتنا كما باركت لإبراهيم في ذريته، وصبّر زوجي علي، وصبرني عليه، وانزع الشيطان مما بيننا.

دعاء للزوج المسافر بالعمل

دعاء للزوج المسافر بالعمل، مع مغادرة الزوج لمنزله تكون لحظات وداع صعبة على النفس سواء كانت من الزوجة أو الأولاد لذا علينا أن نحرص على الدعاء عند الفراق والدعاء للزوج المسافر بالعمل وتسهيل الأمور حتى يرزقه الله من كسب حلال يقتات به على أولاده، وعلي الزوجة تكرار دعاء للزوج المسافر بالعمل

- ونقول في دعاء للزوج المسافر بالعمل اللهم فرج هم زوجي وابعد عنه كل سوء ، ووسع رزقه وحسن خلقه ياكريم.

اللهم أطل في عمر زوجي بصحة وعافية، يارب لقد منحني السعادة يومًا فامنحه السعادة دهرًا.

ويستحب في دعاء للزوج المسافر بالعمل أن نقول يارب قد فتح لي باب الحب فأفتح له أبواب رحمتك.

-اللهم أطل في عمر زوجي بصحة وعافية، يارب لقد منحني السعادة يومًا فامنحه السعادة دهرًا، يارب قد فتح لي باب الحب فأفتح له أبواب رحمتك.

- أسألك اللهمّ أن تهبَ زوجي الغالي كلّ التوفيقِ والرزقِ والبركةِ والصحةِ وطولاً في العمر على طاعتك، وأن تكتب لي ولزوجي فرجاً من هذا الكرب، وعملاً ومالاً ليس لأحدٍ فيه علينا منّة، واجعل العافيه مسكناً لنا ولا تحرمنا من بعضنا ابدا يارب العالمين.

- اللهُمَّ وسع في رزق زوجي، وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كل مرض وضيق، يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، أسألك بلطفك الخفيّ وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تُسخّر لي من هو أقوى منّي، وأن تجعلني سكناً لزوجي، وتجعله سكناً لي.

اللهم سخر جنود الأرض وملائكة السماء لزوجي، وارزقه من فضلك الكبير يا لطيف يا كريم يا مجيب الدعاء اللهم افتح على زوجي كافة أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه.

- اللهم ابعد عن زوجي كل شر وقدر له كل خير.

- اللهُمَّ اصرف عني وعن زوجي كل ما يكدّر صفونا، وأبعد عن زوجي كل سوء يا أرحم الراحمين.

- اللهُمَّ ارزقه في كل طرفة عين فرجاً ومخرجاً من كل ضيق، ووفقه لما تحب وترضى، واصرف عنه كل مرض وبلاء يا أرحم الراحمين.

-ربِ أسألك سعةً في الرزق لزوجي وبارك لنا فيه، وارزقه الرزق الكثير الطيب .. اللهمّ إني أسألك الكسب الطيب، والمال الحلال الذي يغنينا عن سؤال أحدٍ من خلقك يا رب العالمين.

- اللهم استر زوجي عن أعين خلقك وعن نظرات الشامتين، وبارك لي في زوجي، وزد له في العطاء، ونعوذُ بك اللهمّ من الذنوب المانعة للرزق، وأسألك حفظاً من كلّ ذنبٍ يبعد عنا ما كتبته لنا.

-اللهم ارزق زوجي وافتح عليه كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه يا ارحم الراحمين.

- اللهم نور لزوجي طريقه، ونور له حياته، كما أدعوك ربنا أن تهده اللهم إلى الصراط المستقيم أسألك اللهم دوام الرزق، وكفاية الرزق، كما أسألك ربنا الغنيمة بكل خير، والعافية من كل شر.

- اللهم وما ضعفت عنه قوتي، وقصر عنه علمي ولم تنته إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجر على لساني، مما أعطيت أحداً من الأولين والآخرين من اليقين، فخصني به يا أرحم الراحمين.

- اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحداً، اجعل يدي عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء، إنك على كل شيء قدير اللهمّ إنّا نسألك عملاً باراً، ورزقاً داراً، وعيشاً قاراً. بسم الله على نفسي ومالي وديني، اللهم رضّني بقضائك، وبارك لي فيما قُدّرَ لي.



دعاء للزوج بالتوفيق

دعاء للزوج بالتوفيق اللهم اجعلنا من العاملين بطاعتك الراغبين في رضاك الحريصين على تقواك، واصرف اللهم عنا الشر والفتن ما ظهر منها وما بطن.

- اللهُمَّ أطِل في عمره على طاعتك، اللهُمَّ ألّف بين ما في قلبي وقلب زوجي على حبّك والإيمان بك وتقواك.

- اللهمّ اجعل زوجي من عبادك الصّالحين الملتزمين بطاعتك واتّباع سنّة نبيّك محمّد صلّى الله عليه وسلم

-اللهمّ إنّي عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكلّ اسم هو لك سمّيت به نفسك، أو أنزلته فى كتابك، أو علّمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به فى علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبه، ونور بصره، وجلاء حزنه، وذهاب همه.

- اللهم ارزق زوجي مع كلّ خفقة قلب وطرفة عين فرجاً، ومخرجاً، وعفواً، وأمناً، وإيماناً اللهم أدم الحياة الطيبة بين قلبينا، وأدم اللهم المعروف بين نفوسنا، ولا تجعل يا ربنا للشيطان علينا سبيل ولا للوساوس إلينا طريق .

- اللهُمَّ ارزقني حبّه وارزقه حبّي، وارزقنا حبّ وجهك الكريم وطاعتك، اللهُمَّ اجعلني نوراً بين عينيه.

- اللهُمَّ اعصم قلبه عن المعاصي وأسألك اللهم أن تجملني في عينه وتجمله في عيني اللهم احفظ بصر زوجي فلا يرى نساء غيري ولا يهوى إلا مرافقتي في حياته وبقائي معه حتى مماته اللهم لا تجعل للشر إلى حياتنا سبيلًا، واكفنا اللهم ما أهمنا وما يشغلنا وما يضرنا في الدين والدنيا.

اللهُمَّ وسع في رزق زوجي، وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفِه من كل مرض وضيق، أسألك اللهم الفلاح والنجاح في الدنيا، كما أسألك الفوز بالجنة في الآخرة، اللهم فك الكرب، ويسر الرزق، وأذهب اللهم عنا الحزن والبلاء، ربنا لك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد ربنا على رزقتنا وأوليت، استودعتك يا الله قلب زوجي وراحته وعافيته.

- اللهم اني أعيذه من الم يخفي إبتسامته اللهم ارزقني فيضا من السعادة. اللهم أدم على زوجي ابتسامته وصحته وعافية وارزقه العمر المديد وارونا بوفرة غيثك وعظيم رحمتك.

