بنسبة شفاء 99٪؜.. أمل جديد لعلاج حب الشباب بالإبر المجهرية

تعد مشكلة حب الشباب وآثاره من أكثر المشاكل التي يواجهها الأشخاص طوال الوقت ومن يعاني من هذه المشكلة يشعر، بالإحباط والخجل ولكن بعض الناس محظوظين للتخلص منه خلال فترةٍ قصيرة، والبعض الآخر يعاني لسنواتٍ طوالٍ لعله يتخلص على جزءٍ بسيطٍ منه وإن نجح في القضاء عليه وجد اثاره وندوبه على وجهه.. لكن أخيرا توصل فريق علماء من جامعة هونغ كونغ إلى تقنية مبتكرة تجلب أملًا جديدًا لعلاج حب الشباب.

وهذه التقنية هي إبرة مجهرية، بدلاً من استخدام المضادات الحيوية، وذلك عن طريق جهاز حيث يطلق جسيمات نانوية تقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب عندما يتم تحفيزها عن طريق التعرض للموجات فوق الصوتية.. وذلك وفقا لما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Science Advances.



وتمكن فريق باحثين من جامعة هونغ كونغ، بقيادة بروفيسور كيلفن يونغ، إلى اكتشاف بديل أفضل أداءً حيث توصلوا إلى تقنية بقع الإبر المجهرية التي يتم تحفيزها بالموجات فوق الصوتية.

وتشبه بقع الإبر المجهرية بشكل عام شكل صفائح بوليمر صغيرة مع مجموعة من الأزرار الدقيقة والحادة والمحملة بالأدوية على جانبها السفلي. عندما يتم ضغط اللصقة على الجسم، تخترق الإبر الطبقة العليا من الجلد دون ألم. ثم تذوب دون ضرر وتنتقل حمولتها الدوائية إلى الجسم.



وقال الباحثون إن الاختبارات، التي أجريت على فئران التجارب، كانت 15 دقيقة من التحفيز بالموجات فوق الصوتية كافية للقضاء على 99.73% من حب الشباب في البثور المعالجة بالرقعة.



وكمكافأة إضافية، تبين أن أيونات الزنك، التي تطلقها الجسيمات النانوية، ساعدت في تحفيز الخلايا الليفية الموجودة (خلايا النسيج الضام) لبدء إصلاح الجلد.

وأشار الفريق البحثي إلى أن اللصقة تحتوي على جزيئات نانوية من مادة، تُعرف باسم الإطار المعدني العضوي القائم على الزنك. بمجرد إطلاق هذه الجسيمات في الجلد المصاب بالبكتيريا البروبيونية العدية، تخضع المنطقة لنبضات الموجات فوق الصوتية، مما يؤدي إلى إنتاج الجسيمات لمواد كيميائية تسمى أنواع الأكسجين التفاعلية، والتي تقتل البكتيريا.

وقال خبراء التجميل إن ظهور تقنية حديثة، أخيرا، تعد الأفضل حاليا والأقل ضرراً في علاج حب الشباب، وأن طريقة التثقيب الميكروني بالترددات الراديونية، التي تعمل وفق جهاز تقني، يثقب الجلد بإبر رفيعة جدا مع إصدار ذبذبات راديونية.