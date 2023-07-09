بعد ميسي تركيا.. ريال مدريد يتدخل لخطف صفقة جديدة من برشلونة

أكد تقرير صحفي، دخول نادي ريال مدريد في سباق جديد مع نادي برشلونة، لضم صفقة دفاعية خلال الصيف الحالي.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن ريال مدريد يستهدف ضم إيفان فريسنيدا، ظهير أيسر فريق بلد الوليد، والذي يهدف أيضا أحد أهداف نادي برشلونة في الميركاتو الحالي.

وأضافت أن إيفان فريسنيدا يحظى أيضا باهتمام كل أرسنال الإنجليزي ويوفنتوس وميلان الإيطاليين.

ولفت أن إيفان فريسنيدا يمتلك شرطا جزائيا في عقده مع بلد الوليد يتيح له الرحيل مقابل 20 مليون يورو، لكن ناديه قد يسمح له بالرحيل مقابل 15 مليون يورو فقط.

وأشارت أن وجود الظاهرة رونالدو مالك بلد الوليد قد يحول الصفقة نحو ريال مدريد، بسبب انتماء الأسطورة البرازيلية للنادي الملكي.

ولفتت أن ريال مدريد لم يقدم عرضا رسميا حتى اللآن لضم إيفان فريسنيدا.

ريال مدريد يخطف ميسي تركيا من برشلونة

يذكر أن نادي ريال مدريد تفوق “مؤخرا” على برشلونة في صفقة ضم أردا جولر، لاعب فنربخشة التركي والملقب بميسي تركيا، بعد أن كان اللاعب قريبا من الانضمام إلى البلوجرانا.