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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خلال عام.. 79 دورة لـ2302 متدرب بمركز تنمية الموارد البشرية جامعة بني سويف

صدى البلد

استعرض الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، التقرير الفني لمركز تنمية الموارد البشرية من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، وذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المركز، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور جمال عبد المطلب مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة.

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وأوضح رئيس الجامعة، أن المركز عقد خلال هذه الفترة 79 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بإجمالي 2302 متدرب، وتم عقد دورتان عن التأهيل للعمل بالسلك الجامعي للهيئة المعاونة المعينين بإجمالي عدد 159 معيد، كما تم عقد 4 دورات للعاملين بالجهاز الإداري بالجامعة بإجمالي  387 متدرب.

وأشار إلى تنوع مجالات الدورات التدريبية لتشمل مهارات الاتصال، وإدارة الفريق البحثي، والنزاهة والشفافية، واستخدام التكنولوجيا، وتنظيم المؤتمرات العلمية، ونظم الساعات المعتمدة، وأخلاقيات البحث العلمي،  ومعايير الجودة، والنشر الدولي.

وأضاف الدكتور جمال عبد المطلب، أن الدورات شملت أيضاً دورة آداب وسلوك المهنة، ونظم الامتحانات وتقويم الطلاب، والمشروعات التنافسية، ومهارات العرض الفعال، وإدارة الوقت والاجتماعات، والإدارة الجامعية، والجوانب المالية والقانونية في الإدارة، والتخطيط الاستراتيجي، ومهارات التدريس الفعال.

اجتماع مجلس البحث العلم أعضاء مجلس الادارة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم التخطيط الإستراتيجي السلك الجامعي الساعات المعتمدة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف رئيس جامعه بني سويف قطاع خدمة المجتمع قطاع التعليم قطاع التعليم والطلاب نظم الامتحانات وتقويم الطلاب

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