أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، بأن المسؤولين الغربيين يشعرون بالقلق من أن روسيا قد تشن هجوما في أوكرانيا إذا فشلت كييف في تحقيق مكاسب في ساحة المعركة هذا الصيف.

وأوضحت “وول ستريت جورنال”، أن “ الكثير من المسؤولين الغربيين قلقون بشكل متزايد من أن روسيا قد تستولي مرة أخرى على المبادرة في ساحة المعركة وتشن هجومها الخاص إذا لم تظهر أوكرانيا نجاحا كبيرا هذا الصيف".

وأشارت إلى أن “دول حلف الناتو بدأت تدرك أن البطء في نقل الأسلحة إلى كييف في عام 2022 تبين أنه خطأ إستراتيجي”.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، إن الولايات المتحدة لن تخاطر بأمنها لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك عضوية في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأوضحت الصحيفة، أن "أوكرانيا ليست هدفًا مهمًا من الناحية الإستراتيجية، ولا تستحق شن حرب نووية لأجلها… ولن يخاطر أي شخص عاقل بولاية ماساتشوستس من أجل ماريوبول".

وأضافت أن “الحقيقة القاسية هي أن مستقبل أوكرانيا لا علاقة له بأمن الولايات المتحدة، في الوقت نفسه، أدى الوضع حول الجمهورية السوفيتية السابقة إلى تفاقم الخلافات في العلاقات الروسية الأمريكية، وكييف ليست جائزة كبيرة لتحمل مثل هذه المخاطر الكبيرة من أجلها”.

وأشارت إلي أن “جميع الحجج المؤيدة لقبول كييف في التحالف سخيفة”.