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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس أوسوريو في التدريبات الأخيرة استعدادا لمواجهة الأهلي

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن بعض الكواليس الخاصة بتدريب اللاعبين خلال الأيام الأخيرة تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل، في اللقاء المؤجل من الجولة 31 لبطولة الدوري المصري، على إستاد القاهرة الدولي، في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

واكد المصدر أن أوسوريو بعد التدريبات يقوم بفحص النقاط التي قام بتدوينها خلال التدريب على الورق سواء كانت إيجابية أو سلبية، وفي اليوم التالي يستدعي كل لاعب على حدة للتحدث معه إذا كانت هناك سلبيات يقع بها، وكذلك الإشادة به حال وجود إيجابيات.

وأشار المصدر أن هذا الأمر هو أسلوب متبع لأوسوريو منذ أن حضر إلى الزمالك وليس متعلقاً فقط بفترة تدريب ما قبل مباراة الأهلي المقبلة.

و قال المصدر أن أوسوريو ركز خلال التدريبات الأخيرة بشكل كبير على الركلات الثابتة، مشدداً في حديثه مع لاعبي الزمالك على إنها ستكون مفتاحاً هاماً في مباراة الأهلي واستغلالها سيساهم بشكل كبير في حسم المباراة.

وركز أوسوريو خلال تدريبات الزمالك الأخير على أكثر من لاعب لتسديد الركلات الثابتة، يأتي على رأسهم أحمد سيد "زيزو" المكلف الأول بهذه المهمة، ومعه محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الزمالك، وأحمد فتوح.

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