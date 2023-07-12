رابطة الأندية تكشف مفاجأة بشأن درع الدوري بعد تسليمه إلى الأهلي

كشفت رابطة الأندية المحترفة، اليوم، الأربعاء، عن نقل درع الدوري المصري إلى المتحف بعد تسليمه للأهلي بطل هذا الموسم.

وكتبت الرابطة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "رحلة 74 عاما تنتهي هذا الموسم"

وأضافت: "‏لقد كان درع الدوري هو أبرز علامات الكرة المصرية عبر تاريخها، ‏للمرة الأخيرة سيسلم الدرع إلى الفريق الفائز بلقب الدوري قبل أن يوضع في المتحف ليصبح شاهدا على حقبة تاريخية للكرة المصرية".

وكان الأهلي قد توج رسميا ببطولة الدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه، بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز، ضمن الجولة 33 للدوري، بنتيجة 2-1.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، غدا، الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة 31 للدوري المصري الممتاز.

ويختتم الأهلي مبارياته في الدوري الحالي بمواجهة المصري يوم 26 يوليو الجاري ضمن مؤجلات الجولة 30.