توقعات هاني حتحوت لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. فيديو



علق الإعلامي هاني حتحوت، على المواجهة النارية بين الأهلي والزمالك، غدًا الخميس، على ستاد القاهرة، في لقاء مؤجل من الجولة الـ31 من الدوري الممتاز.



قال هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" مباراة مهمة حتى ولو كان الأهلي قد حسم لقب الدوري، وانتزعه من الزمالك صاحب اللقب في الموسمين الماضيين".



أضاف هاني حتحوت:" مهمة على الجانب الفني بعد تتويج الأهلي بكل الألقاب الممكنة التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية".



أشار هاني حتحوت:" ومهمة أيضًا على مستوى إنهاء الموسم بدون خسارة، وهو ما يدفع مارسيل كولر لتحفيز لاعبيه لوضع الكريزة على التورتة بالفوز على الزمالك".



أوضح:" الزمالك يسعى من الناحية المعنوية، إلى جانب إفساد فرحة الأهلي، أن يواصل مرحلة البناء تحت قيادة أوسوريو، الذي يعلم جيدًا أن الفوز في المباريات الماضية هو فوز واحد، بينما الفوز على الأهلي بمثابة نصف موسم".



أتم هاني حتحوت:" الخسارة من الأهلي لن تكون مجرد خسارة في مرحلة البناء وإنما هدم لما حققه أوسوريو في المرحلة الماضية".



https://www.youtube.com/watch?v=yq3zdXh4hjk