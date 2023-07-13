تداول إجابات الأحياء والفلسفة بتليجرام بعد نصف ساعة من توزيعهما بلجان الثانوية

تشهد الآن جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام تداولا لـ إجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 وامتحان الفلسفة 2023، أثناء تأديتهما الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

يأتي ذلك بعد نصف ساعة من توزيع امتحان الأحياء ثانوية عامة 2023 وامتحان الفلسفة 2023 داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

ونجح شاومينج في نشر صور أسئلة امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 وامتحان الفلسفة 2023 بعد دقائق من توزيع الأسئلة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، وبذلك تكون عملية الغش الإلكتروني المعتادة طوال امتحانات الثانوية العامة 2023 اكتملت.

وعلى الفور تحركت وزارة التربية والتعليم بشكل سريع، حيث يقوم الآن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتتبع الصور المتداولة على تليجرام، لتحديد مكان وهوية مصورها وناشرها.

وسوف تتخذ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات القانونية اللازمة ضد مصور امتحان الاحياء ثانوية عامة 2023 وامتحان الفلسفة 2023 الذي يؤديه الآن طلاب الثانوية العامة 2023 داخل اللجان ، حيث سيتم: