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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تسليم عقود عمل لذوي الهمم في جنوب سيناء

صدى البلد

سلمت مديرية عمل جنوب سيناء عقود عمل لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وذلك بشركة الحفر المصرية للبترول.                                                             وقالت المديرية إن تسليم العقود تم في مقر المديرية ؛في إطار خطة تنفيذ إستراتيجية وزارة العمل بتعيين ذوي الهمم ،تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة بالإستمرار في سياسات الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم في كافة المحافظات ودمجهم في سوق العمل،  ومتابعة المديريات لكافة المنشأت من أجل تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 ،بتعيين نسبة الـ5% المقررة لذوي الهمم في كافة المنشأت.                                             

وأوضح أشرف علم الدين مدير المديرية  أنها  تقوم  بالتنسيق مع منشأت القطاع الخاص بالمحافظة لتوفير  فرص عمل  لذوي الهمم ومتابعتهم بعد إستلام العمل بالشركات لتلك الفرص.

وكان إجتماعاً قد عقده الوزير  بالديوان العام لوزارة العمل بالقاهرة ،مع مديري مديريات العمل بكافة المحافظات ،جرى خلاله مناقشة العديد من الملفات ،أبرزها ملف "ذوي الهمم". 

وأُعلن فيه عن إستمرار خطة الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم ، والتي أسفرت حتى الأن عن  تعيين  8  ألاف و 303 من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية،خلال الفترة من الأول من يناير حتى الأول من يوليو 2023 .                                                               وأوضح فيه المجتمعون عن أنه بشأن تكليف الرئيس السيسي للوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل فإن المديريات قامت خلال الـ6  أشهر الماضية بحصر  15 ألفا و 890 منشأة من إجمالى المنشأت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً والتي تبلغ 23 ألفا،و646 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون و 459 ألفاً و 859 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية.                                                          واوضح ان عدد  المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 122 ألفاً و  126 عاملاً،وأن المُعين منهم فقط 71  ألفاً و  623  عاملاً،وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ  50 الفاً و 530 عاملاً،وهو ما تعكف الوزارة على إستيفائه .

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