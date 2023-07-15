‏أمن القاهرة يكشف لغز جرائم السرقة ويضبط مرتكبيها.. تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقة التي تمت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

في قصر النيل تم ضبط أحد الأشخاص وبحوزته مبلغ مالى ومفك لقيامه بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل المحلات التجارية بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بإرتكابه (3) وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المبالغ المالية والمسروقات المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

وفي مدينة نصر ثالث تم ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك "، وأقروا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة وبتصرفهم فى الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم (سيئ النية ، له معلومات جنائية) أمكن ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية وإتهموه لأحدهم بالسرقة .

وتم ضبط 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبحوزتهم مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال التواصل معهم عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإيهامهم بقدرتهم على إستبدال مبالغ مالية إلى العملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفى وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه يقوم المتهمين بالإستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم بأسلوب "المغافلة" والفرار هرباً مستقلين السيارة ، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى وبإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.