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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب: إنجازات 9 سنوات في قطاع العمران بمصر "ثورة هائلة"

النائب عمرو القماطي،
النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، بما قامت به مصر طوال السنوات القليلة، حيث استطاعت أن تتغير للأفضل تنمويا وعمرانيًا، فضلا عن القضاء بشكل نهائي على أزمة السكن، من خلال المشروعات القومية العملاقة.

وأشار القماطي فى بيان صحفى له ، إلى ما كشفه وزير الإسكان، عاصم الجزار، بشأن الانتهاء من تنفيذ أكثر من مليون و50 ألف وحدة وجارٍ تنفيذ نحو 350 ألف وحدة بمشروعات الإسكان المتنوعة، بالمدن الجديدة، بتكلفة إجمالية 607 مليارات جنيه، والتأكيد على أن الحصة الأكبر من الوحدات كانت من نصيب برنامج الإسكان الاجتماعي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 630 ألف وحدة سكنية بالبرنامج، ويجرى تنفيذ نحو 230 ألف وحدة أخرى.

أكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة نجحت في إنجاز ملف الوحدات السكنية البديلة لقاطني المناطق العشوائية التي تم تطويرها، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 260 ألف وحدة سكنية، وجار تنفيذ نحو 5.4 ألف وحدة أخرى، بتكلفة إجمالية 67.9 مليار جنيه.

ووصف النائب عمرو القماطي ما تم إنجازه في مشروعات مياه الشرب، الصرف الصحي، الطرق، المشروعات الخدمية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، وغيرها من المجالات التنموية، خلال 9 سنوات "ثورة عمرانية هائلة" وقفزة للمستقبل بقيادة الرئيس السيسي.

أزمة السكن وزير الإسكان مشروعات الاسكان المدن الجديدة المناطق العشوائية

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