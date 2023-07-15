تبدأ بالأهلي | الكشف عن مباريات الموسم الجديد لـ بطولة الدوري السعودي

كشفت رابطة الدوري السعودي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات الموسم الجديد 2023/2024، والذي سينطلق يوم 11 أغسطس المقبل.

وذكر الحساب الرسمي للرابطة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن الموسم سينطلق بمواجهة بين الأهلي والحزم، وهما الفريقان الصاعدان من دوري الدرجة الأولى، يوم الجمعة 11 أغسطس المقبل، على أن تقام مباراتان يوم السبت تجمع الأولى بين الطائي وضمك، والثانية بين الفيحاء والخليج.

وتستأنف مباريات الجولة يوم الأحد بمواجهتين بين الفتح والتعاون، والرياض والوحدة.

ويشهد يوم الاثنين 13 أغسطس، الظهور الأول للاتحاد حامل اللقب حينما يحل ضيفا على الرائد، فيما يلعب أبها مع ضيفه الهلال، والنصر مع مضيفه الاتفاق والشباب مع الأخدود.

وتشهد الجولة الرابعة ديربي في العاصمة الرياض بين النصر وضيفه الشباب، حيث ستقام يوم 29 من أغسطس المقبل، وفي الجولة الخامسة ، يستضيف الاتحاد فريق الهلال في "الكلاسيكو" يوم الأول من سبتمبر المقبل.

وتقام الجولة الثانية من البطولة بين يومي 17 و19 أغسطس، والثالثة يومي 24 و25 من الشهر ذاته، وتقام الجولة الرابعة يومي 28 و29 ، فيما تقام الجولة الخامسة يومي الأول والثاني من سبتمبر المقبل.