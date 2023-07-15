وزير خارجية الصين يطالب الاتحاد الأوروبي بـ 'توضيح' موقفه بشأن الشراكة مع بكين

قال كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي لمنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن 'يوضح' بشكل أكبر موقفه بشأن شراكته الاستراتيجية مع بكين ، حيث دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى تقليل الاعتماد على الصين.

كان إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والصين في عام 2003 قد وعد بالارتقاء بالعلاقات إلى ما هو أبعد من التجارة والاستثمار. لكن منذ عام 2019 ، وصفت الكتلة المكونة من 27 دولة الصين بأنها 'منافس اقتصادي' و 'منافس منهجي' ، حيث زادت العلاقات الوثيقة بين بكين وموسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا من الحذر.

قال وانغ لبوريل يوم الجمعة على هامش الاجتماعات الإقليمية في جاكرتا ، إنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي تعزيز الاتصالات وتعزيز الثقة المتبادلة وتعميق التعاون.

في الشهر الماضي ، التزم قادة الاتحاد الأوروبي بتقليل اعتماد المنطقة على الصين وناقشوا كيفية تحقيق توازن بين 'التخلص من المخاطر' والتعاون في مجالات مثل تغير المناخ. في مارس ، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، إن تشدد موقف الصين يتطلب من أوروبا 'التخلص من المخاطر' اقتصاديًا ودبلوماسيًا.

كما تحث المفوضية أعضاء الاتحاد الأوروبي على الموافقة على ضوابط أقوى على الصادرات والتدفقات الخارجة للتكنولوجيات للاستخدام العسكري من قبل 'البلدان المعنية'.

خلال اجتماعه مع بوريل ، دعا وانغ الجانبين إلى الاحتراز من تسييس القضايا الاقتصادية واستخدام 'إزالة المخاطر' كمصطلح آخر لـ 'الفصل'.

وقال وانغ إنه لا يوجد تضارب أساسي في المصالح بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وصف بوريل ، في منشور على تويتر ، محادثاته مع وانغ حول إدارة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين بأنها 'بناءة' و 'متعمقة'.

وحول أوكرانيا ، قال وانغ إن الصين تدعم بنية أمنية أوروبية متوازنة وفعالة ومستدامة ، وستواصل تعزيز محادثات السلام والقيام بدور بناء في السعي إلى تسوية سياسية للأزمة.

وكتب بوريل على تويتر أنه 'عبر عن توقعات الاتحاد الأوروبي بشأن دور الصين في المساعدة في إنهاء الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا وتقديم المساعدة الإنسانية'.

وقال إنه ووانغ 'ناقشا أيضا الحفاظ على الاستقرار والوضع الراهن في مضيق تايوان'.