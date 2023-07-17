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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحويل الكهرباء من هوائي إلى أرضي في بعض مناطق مرسي مطروح.. تفاصيل

كهرباء
كهرباء

أكد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح أنه جاري العمل ع لاستكمال أعمال تحويل التيار الكهربائي من هوائي إلى أرضي، لشوارع الملح وأحمد عرابي والغرباوي بمنطقة علم الروم، ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة.

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وأضاف أن ذلك يأتي في إطار لتحسين مستوى أداء التيار الكهربائي والإنارة بتلك المناطق في الأحياء السكنية ضمن أعمال التطوير بالمدينة لقطاع الكهرباء.


وأكد رئيس المدينة علي وضع أعمدة الإنارة الجديدة بالمناطق التي تم الانتهاء من دفن الكابلات الأرضية فيها، بمتابعة وإشراف من إدارة التخطيط والإدارة الهندسية بمجلس المدينة مع الشركة المنفذة وشركة كهرباء البحيرة، موجها بالالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات الجارية بقطاع الكهرباء بنطاق المدينة والمركز.


وأوضح أن ذلك يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال خطة الرصف والكهرباء لتحسين مستوى التيار الكهربائي بنطاق المدينة والمركز ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين.

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