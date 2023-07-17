وكيل تعليم مطروح: استمرار ممارسة الأنشطة التربوية واكتشاف المواهب خلال الإجازة

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح تدريبات فريق كورال المديرية خلال الإجازة الصيفية تحت إشراف إيناس رمزي موجه عام التربية الموسيقية بالقاعة الصغرى بديوان عام تعليم مطروح حيث أدى الطلاب بعض الأغاني الوطنية الجميلة.



جاء ذلك بحضور هدي إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية ومنال عصفور موجه عام الاقتصاد المنزلي.

وأشاد شحاتة بمجهودات موجه عام المادة وموجهي ومعلمي الموسيقي في تطوير أداء فريق الكورال وإدخال عناصر طلابية جديدة بالفريق تتحلي بالموهبة الفنية.



وأوضح وكيل الوزارة أنه وجه موجهي عموم الأنشطة التربوية بضرورة استثمار الإجازة الصيفية لانتقاء الطلاب الذين لديهم الموهبة الفطرية واكتشاف المواهب الفنية.