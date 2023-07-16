ننشر أسماء أسرة كاملة ضحايا حادث تصادم سيارة ملاكي بنقل في مطروح

حصل "صدى البلد" على أسماء ضحايا الحادث الذي وقع منذ قليل بالكيلو 70 طريق العلمين وأدى النطرون والذي أسفر عن مصرع أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد.



واستقبلت مستشفى الحمام 5 جثث جميعهم من محافظة بني سويف وهم:

ياسر جلال عبد المجيد "الزوج" 49 سنة

هدى عبد المنعم أحمد "الزوجة" 48 سنة

بالإضافة إلى أبنائهم الثلاثة وهم

فاطمة ياسر جلال عبد المجيد 16 سنة

محمد ياسر جلال عبد المجيد 18 سنة

ندى ياسر جلال عبد المجيد 14 سنة

كانت أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد مصرعهم في حادث تصادم سيارة ملاكي بنقل بطريق العلمين وأدى النطرون وتم نقل ضحايا الحادث لمستشفى العلمين.

تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل بطريق العلمين وأدى النطرون وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى العلمين 5 جثث تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الوفيات بثلاجة المستشفى.