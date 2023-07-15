انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بمطروح

انطلقت صباح اليوم ولمدة شهر الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.



وأوضح الدكتور سعد جويلي مدير عام الطب البيطري بمطروح أنه انطلقت اليوم السبت الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع بجميع مراكز وقرى محافظة مطروح من الحمام شرقا وحتى السلوم غربا من خلال ١٦ وحده بيطرية وذلك تحت إشراف اللواء إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح أن أعمال التحصين تبدأ بإعطاء الحيوان لقاح الحمى القلاعية، بالإضافة لجرعة من لقاح حمى الوادي المتصدع والترقيم والتسجيل للماشية وكذلك التحرك بين جميع القرى لتغطية جميع مناطق المربين مع حث المواطنين لتوجههم إلى أقرب وحدة بيطرية لتحصين ماشيتهم.



وأشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد لدى الأطباء للحالة القصوى بالوحدات والإدارات البيطرية، ومنع الإجازات خلال هذه الفترة، والتنبيه بتنفيذ كل الإجراءات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع أخذ جميع الإجراءات الوقائية.