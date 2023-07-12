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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 48 طن قمح بغرض بيعها في السوق السوداء بمطروح

ضبط اقماح مهربة بمطروح
ضبط اقماح مهربة بمطروح

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح بالاشتراك مع مباحث التموين بمطروح خلال حملة برئاسة المهندسة هند محمود مساعد- مدير عام تموين مطروح من ضبط كمية كبيرة من القمح قام أحد الأشخاص بتجميعها وتخزينها بغرض بيعها في السوق السوداء.

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وأوضحت مديرا عاما تموين مطروح أنه تم ضبط ٤٨ طنا قام أحد الأشخاص بتجميعها وتخزينها بغرض بيعها في السوق السوداء وبذلك تصبح كميات الاقماح المهربة والمضبوطة من خلال مديرية التموين بمطروح خلال موسم توريد القمح حوالي ٢٠٠طن.


وأضاف أن ذلك يأتي استمرارا لجهود محافظة مطروح في مراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية ومنع أي تجاوزات أو احتكار للسلع وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة وتكثيف جهود المرور وحملات المراقبة.

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