وفد من 13 شابا وفتاة من خريجي البرنامج الرئاسي العاجل يلتقون رئيس مياه مطروح

استقبل الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب بمحافظة مطروح، بمقر مكتبه بالشركة، وفدا مكونا من 13 شابا وفتاة من أبناء المحافظة ممثلي خريجي البرنامج الرئاسي العاجل لتأهيل الكوادر الشبابية المتميزة بالمحافظات الحدودية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وذلك بحضور عبد الغني فرج منسق عام البرنامج بالمحافظة، ومحمد خضر مساعد رئيس مجلس الإدارة للعلاقات العامة والإعلام والأزمات والمتحدث الرسمي، وياسر السيد مدير عام الشئون القانونية بالشركة.



وتناول اللقاء مناقشة الوفد الشبابي لمشكلة مياه الشرب التي تعاني منها المحافظة والوقوف على أهم الحلول التي اتخذتها الشركة وكيفية إدارة الأزمة على مدار العامين الماضيين وصولا إلى الوضع الحالي وبداية تحسن الأوضاع حاليا، وكذلك الإجراءات المستقبلية لاحتواء الأزمة وحلها بشكل نهائي.



ومن جانبه قام محمد خضر مساعد رئيس الشركة بعرض تقديمي عن أهم إنجازات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح وأفرعها والمحطات التي حصلت على شهادات الجودة والأيزو العالمية، ومراكز خدمة العملاء التي تم إنشاؤها وتطويرها، وآخر المستجدات من أعمال التطوير بالشركة على مدار الخمس سنوات الماضية؛ لتعريف وفد خريجي البرنامج الرئاسي العاجل لتأهيل الشباب بالمحافظات الحدودية بمطروح بكافة المعلومات والمتابعة مع الشركة.

