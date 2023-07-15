محافظ مطروح يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة العام الهجري الجديد.



وأكد محافظ مطروح خلال البرقية أنه يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح، وأجهزتها التنفيذية، والأمنية، والشعبية، والشباب، والمرأة بأخلص التهنئات وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد "١٤٤٥".

وبهذه المناسبة الجليلة نتوجه إلى المولى -عز وجل- أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وعلي مصرنا الغالية والأمة العربية والإسلامية بالأمن والاستقرار، وأن يرعاكم ويسدد خطاكم نحو مسيرة عطائكم الوطنية من أجل البناء والتنمية لمصرنا الغالية وتحقيق النهضة الحضارية في شتى المجالات في ظل قيادتكم الحكيمة وبسواعد أبنائها، وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة”.

كما بعث محافظ مطروح بهذه المناسبة برقية تهنئة لكلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وللدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي جمعة مفتي الديار المصرية.