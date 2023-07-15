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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم مطروح: فتح مركز لتنمية مهارات الخط العربي والرسم الزخرفي بالمدرسة العسكرية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح فى احدا الجولات

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ، أنه تم تدشين وفتح مركز لتنمية مهارات الخط العربي والرسم الزخرفي بمدرسة الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية اعتبارا من اليوم السبت ١٥ يوليو الجاري ولمدة شهر ونصف طوال الإجازة الصيفية حتي ٣١ أغسطس المقبل وذلك في إطار التفعيل المتواصل لخطة الأنشطة التربوية الصيفية بكافة نوعياتها.

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وأوضح وكيل الوزارة، أن أنشطة المركز تشمل التدريب علي كيفية الكتابة بأنواع الخط المختلفة بطريقة صحيحة وصقل وتنمية مهارات الكتابة وتنظيم ورش عمل مكثفة للتدريب علي مبادئ الرسم الزخرفي والزخرفة الإسلامية، وذلك لأبنائنا الطلاب بكافة المراحل التعليمية 

ونوه أن كافة المشاركين والمشرفين بمركز تنمية الخط العربي متطوعون ولن يتقاضوا أي مقابل ماديا نظير هذا العمل.
واشار أن المديرية متواصلة في تحديث المنظومة التعليمية والقطاع الإداري واستحداث افكار جديدة يتم تنفيذها في إطار محدد ومنظم في ضوء اللوائح الوزارية المنظمة للعمل ووفق الإمكانات المتاحة.

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