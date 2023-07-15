وكيل تعليم مطروح يطمئن على انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية خلال جولته التفقدية بلجنتي المعناوي بنين والجراولة للتعليم الأساسي شرق مرسي مطروح.



ويؤدي الطلاب اليوم الامتحان في مادة اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.

واطمئن وكيل تعليم مطروح على سير الامتحانات في يومها الأول وسط أجواء هادئة حيث جاءت أسئلة الامتحان واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب المتوسط وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

وأوضح شحاتة أنه اطمئن من رؤساء اللجان البالغ عددهم ٣٢ لجنة على وصول صناديق الأسئلة إلى مقار لجان الامتحان في توقيتاتها المحددة سلفا وفق خطة التحرك الداخلية والخارجية والتي أعدتها المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية وكذلك انتظام أعمال امتحانات اليوم الأول للشهادة الإعدادية وتوافر الأجواء التربوية المناسبة والهادئة للطلاب وسط إجراءات أمنية مشددة وتدابير احترازية ووقائية محكمة.

وأكد وكيل الوزارة أنه تابع منذ فجر اليوم عملية خروج مظاريف الأسئلة من مراكز التوزيع الرئيسي إلى مقار لجان الامتحان بكافة الإدارات التعليمية كذلك مسار العملية الامتحانية من خلال غرفة العمليات الرئيسية من خلال التواصل المباشر والمستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للاطمئنان على توافر كافة الأجواء الامتحانية المناسبة

وأوضح مدير المديرية أن اللواء خالد شعيب قائد الأقليم يتابع على مدار الساعات كافة الإجراءات التي تقوم بها المديرية من أجل انضباط العملية الامتحانية كما يقوم بالاطمئنان هاتفيا بصورة مستمرة مع غرفة العمليات للاطمئنان علي حسن سير الامتحانات وتوافر المناخ التربوي المناسب لأبنائنا الطلاب.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة توفير المناخ المناسب والصحي الآمن داخل لجان الامتحان وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب علي حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.