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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي

مديرية صحة مطروح
مديرية صحة مطروح

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي وتم نقل ضحايا الحادث بمستشفى الحمام.

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تلقت غرفة عمليات طوارئ مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.


واستقبلت مستشفى الحمام 5 مصابين وهم
أحمد محمود نصر إبراهيم  15 سنة البحيرة أبو المطامير  كدمات متفرقة بالجسم وكدمة شديدة بالقدم اليمنى  
وليد محمد سعيد محمد   24  سنة البحيرة أبو المطامير  كسر بمحجر العين وجروح متعددة بالوجه  
احمدجمعه محمود حفنى   26  سنة البحيرة ابو المطامير  جرح قطعى بالرقبه والصدر وكدمات متفرقه بالجسم  
سعيد محمد سعيد شحاته   22  سنة البحيرة ابو المطامير  كدمات متفرقة بالجسم والقدم اليسرى  
أسامة يوسف العتر فتوح   25  سنة البحيرة ابو المطامير  اشتباه كسر بالانف

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