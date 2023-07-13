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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أين تذهب في مطروح لقضاء إجازة الصيف

شاطئ عجيبة
شاطئ عجيبة

تستقبل محافظة مطروح زوارها مع بدء موسم الصيف للاستمتاع بشواطئها التي تكتسي بالرمال البيضاء الناعمة والمياه الفيروزية ذات الألوان المتدرجة.


وتتميز مدينة مرسي مطروح ومنطقة الساحل الشمالي بامتداد شاطئ كبير الذي يجذب أكثر من 7 ملايين مصطاف خلال موسم الصيف.

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ونوضح لزوار المحافظة خاصة الذين يزورن مطروح للمرة الأولى أهم الشواطئ التي تمتلكها مدينة مرسي مطروح وعوامل الجذب التي تتميز بها.
وتمتلك محافظة مطروح العديد من الشواطئ الممتازة والجذابة منها: شاطئ عجيبة- كليوباترا- الغرام- الأبيض- روميل- مينا حشيش- العوام
شاطئ عجيبة
يبعد شاطئ عجيبة عن مرسى مطروح بحوالي 24 كيلومترا غربا والذي يتميز بمياهه الزرقاء الصافية والمناظر الخلابة التي يحرص الزائرون علي التقاط الصور التذكارية بها ويستقبل الشاطئ أعدادا كبيرة من زوار المحافظة.

شاطئ  عجيبة 


شاطئ وحمام كليوباترا
توجد صخرة معروفة باسم صخرة كليوباترا وحمام كليوباترا وبعض التلال الأثرية وهي من أهم مزارات المدينة السياحية حيث يوجد الحمام الخاص بالملكة كليوباترا وهو حمام وسط المياه يصل الناس إلى داخله وتدخل الحمام المياه من كل ناحية وقامت المحافظة منذ عامين بعمل ممر زجاجي يسهل وصول السائحين.

شاطئ كليوباترا 


شاطئ الغرام
يعد شاطئ الغرام من أهم شواطئ مدينة مرسى مطروح والتي يستقبل أعدادا كبيرة من زائري المحافظة ويوجد بالشاطئ صخرة ليلى مراد والتي تعد من أهم المزارات السياحية بالمدينة تلك الصخرة التي غنت عليها الفنان ليليى مراد وما زال باقي جزء بسيط منها بعد أن أخذت جزءا كبيرا منها.

شاطئ الغرام


شاطئ روميل
يعد شاطئ روميل من أهم الشواطئ بمدينة مرسى مطروح يتميز بهدوء المياه فيه وهو مناسب جدا للأطفال ويوجد بالشاطئ متحف روميل والذي يعد من أهم المزارات السياحية داخل مدينة مرسى مطروح.

شاطئ روميل


شاطئ الأبيض
يتميز شاطئ الأبيض بمياهه الفيروزية النقية وتعدد الشواطئ بها مثل شاطئ بلوبيتش والأبيض العام والجونة وزمردة الأبيض ويبعد شاطئ الأبيض عن مدينة مرسي مطروح بحوالي 18 كيلو.

شاطئ الابيض


ميناء حشيش
يتميز شاطئ ميناء حشيش بمياهه النقية والذي يجذب أعدادا كبيرة من زوار المحافظة
كما يوجد بمدينة مرسى مطروح العديد من الشواطئ الأخرى المتميزة منها شاطئ الليدو وشاطئ الفيروز والرميلة.

كورنيش مطروح
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