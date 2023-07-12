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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أزهر مطروح: لم يتم رصد أي ظاهرة للغش بين الطلاب

أزهر مطروح يتابع
أزهر مطروح يتابع سير الامتحانات

أعلن الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية اليوم، الأربعاء، ختام امتحانات الدور الأول من للثانوية الأزهرية في المحافظة، وسط حالة من الهدوء، والانتظام بلجان طلاب القسم العلمي.

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وتابع رئيس أزهر مطروح ختام مارثون الامتحانات بلجنتي مطروح المشتركة، وبنين مطروح، وأشاد بانتظامها وانضباطها.

وأكد "سالم" أن الامتحانات مرت دون أي مشاكل صحية بين الطلاب، وذلك لالتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، موجها الشكر لمديرية الصحة بمطروح لتعاونها المثمر والفعال خلال العملية الامتحانية.

وأشار إلى أن لجان المتابعة والمشاركين في العملية الامتحانية بمطروح، كان لها دور بارز في نجاح أعمال تلك الامتحانات وظهورها بشكل مشرف.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية أن الامتحانات شهدت حالة من الهدوء والانضباط، ولم نرصد أي ظاهرة للغش بين الطلاب، وذلك بعد التصدي لتلك الظاهرة بكل أساليبها، بعد جهود مضنية من رؤساء اللجان، والمساعدين، ورجال المتابعات الميدانية، والملاحظين، والعمال طوال سير لجان الامتحانات.

كما أشاد رئيس أزهر مطروح بدور الشرطة والخدمات الأمنية، مؤكدا أنهم شركاء هذا النجاح ورجال مواقف وصمام الأمان لهذا الوطن، ولا يستطيع أحد أن ينكر دورهم وجهودهم الصادقة في التعاون مع الأزهر الشريف في العديد من القضايا التعليمية بصفة عامة، وفي إنجاح منظومة امتحانات الثانوية الأزهرية، وهذا ليس بجديد على قيادات ورجال وزارة الداخلية.

يذكر أن طلاب القسم العلمي اختتموا اليوم ماراثون امتحانات الدور الأول بأداء الامتحان بمادة "التفسير"، والتي استمرت على مدار ساعتين من الزمن المقرر لها بحسب جدول الامتحانات.

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