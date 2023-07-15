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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رايحين المصيف|إصابة 21 شخصاً فى انقلاب مينى باص بطريق الساحل الشمالى

حادث بمطروح
حادث بمطروح


أصيب 21 شخص بإصابات متنوعة  في حادث انقلاب مينى باص بطريق الساحل الشمالي وتم نقل المصابين لمستشفى  العلمين

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح إسكندرية الساحلي

ضبط 48 طن قمح بغرض بيعها في السوق السوداء بمطروح


تلقت غرفة عمليات طوارى مديرية الصحة بمطروح إخطارا بوقوع حادث انقلاب مينى باص أمام بوابة مارينا 3 بالساحل الشمالى.


واستقبلت مستشفى العلمين كل من ، صابر محمود محمد  ٤٥ عاما من محافظة  البحيرة كسر مفتوح بالساق اليمني   
محمد محمود غياتي   ٤٣ عاما من محافظة البحيرة جرح باليد ايسري. كدمات وسحجات  ،محمود محمد محمود  ٩ أعوام  من محافظة البحيرة جرح وكسر متهتك بالذراع الايسر ، هنا كارم محمود  5 أعوام  من محافظة البحيره جرح متهتك بالساق اليمني   ، سهام حسن محمد  ٣٥ عاما من محافظة البحيرة كدمه بالظهر  ،نهي محمد سليمان  ٣٨ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم  ، كارم محمود غياتي  ٤٧ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم   ، الاء محمود حسن  12 عاما من محافظة البحيره جرح بالظهر.


اسماء محمود محمد  ٣٥ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم ، محمد وائل محمود  ١١ عاما من محافظة البحيره كدمات وسحجات بالجسم ، رضوي محمد محمود  ١٥ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم  ،رحمه محمد محمود  15 عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم  ، عمر كارم محمود  ١٣ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم   ، رحاب عبدالحميد عبدربه ٣٣ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم ، شروق صابر محمود  ١٣ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم  ، احمد محمد حسين  ١١ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم ، دينا صابر محمود  ٦ أعوام  من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم ،  محمد محمود حسين  10 أعوام  من محافظة البحيره كدمات وسحجات بالجسم   .


محمود حسن بيومي  ٤٢ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم  ، اسماء وائل محمود  ١١ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم ، شهد وائل محمود  ١٢ عاما من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم ، عمر كارم محمود  8 أعوام  من محافظة البحيرة كدمات وسحجات بالجسم

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